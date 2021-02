Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) kehren ab heute im Stadtgebiet zum durchgängigen Zehn-Minuten-Takt zurück. Zwischenzeitlich hatte die DVB in der Corona-Krise die Zahl der Busse und Bahnen reduziert. Inzwischen steigen die Fahrgastzahlen wieder. Die DVB meldete in der vergangenen Wochen durchschnittlich 300.000 Fahrgäste pro Werktag. 30.000 mehr als in den Wochen zuvor. Öffnung von Kitas und Grundschulen und die zumindest teilweise Öffnung der weiterführenden Schulen haben den Bedarf nach öffentlichem Nahverkehr laut DVB wieder deutlich erhöht. Mit dem regulären Takt wollen die Verkehrsbetriebe auch mehr Platz für den Mindestabstand zwischen den Fahrgästen in den Bussen und Bahnen schaffen

Der Deutsche Städtetag sieht großen Handlungsbedarf angesichts deutlicher Veränderungen in den Innenstädten auch infolge der Coronakrise. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte: "Eine wachsende Zahl von Einzelhändlern und Restaurantbesitzern gibt auf, Geschäfte stehen leer. Der Leerstand ist in einigen Städten besorgniserregend." Der Online-Handel boome und Corona habe diesen Wandel verstärkt.

"Deshalb müssen wir Alternativen finden, wie leere Ladenlokale oder Büroflächen neu genutzt werden können - mit einem bunten Mix an Mietern, über den Einzelhandel hinaus", so Dedy. "Wir wollen die Veränderung der Innenstädte aktiv gestalten, denn lebendige Innenstädte prägen die Stadt." Dazu gebe es in dieser Woche auch Beratungen mit den Spitzen aus fast 100 Städten. Am Donnerstag will der Städtetag dazu informieren.