05:31 Uhr | Alarmstufe Rot bei Veranstaltern

Veranstalter planen heute die bundesweite Protestaktion "Night of Light", zu Deutsch "Nacht des Lichts". Damit soll auf die prekäre Situation hingewiesen werden mit der die Branche in der Corona-Pandemie zu kämpfen hat. Am Abend ab 22 Uhr sollen markante Gebäude in rotes Licht getaucht werden. Die Signalfarbe soll auf die Alarmstufe Rot hinweisen, die bei Veranstaltern Eventagenturen, Technikern und Kulturschaffenden herrscht.

In Dresden soll so beispielsweise das Terrassenufer rot leuchten, in Riesa die Sachsenarena und auch verschiedene markante Gebäude in Pirna. Um 1 Uhr Nachts sollen die Scheinwerfer wieder abgeschaltet werden.

05:20 Uhr | Rot-Kreuz-Museum macht weiter

Das Sächsische Rot-Kreuz-Museum Beierfeld meldet sich nach überstandener Corona-Krise zurück. Ab morgen empfängt das Haus die Besucher wieder zu seinen gewohnten Öffnungszeiten. Mit Verspätung ist die aktuelle Wechselausstellung zum Rot-Kreuz-Zeichen zu sehen. Die Schau steht unter dem Motto "Hüte mich, ich schütze dich". Sie wird bis kommenden April gezeigt.

05:09 Uhr | Zweite Schule in Mittelsachsen wegen Corona-Fall zu

Die Erich-Kästner-Grundschule im mittelsächsischen Penig bleibt ab heute geschlossen. Ein Schüler wurde positiv auf Corona getestet, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Alle Kinder der Klasse sowie deren Lehrerinnen und Erzieherinnen befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne und sollen unverzüglich vom Gesundheitsamt getestet werden.