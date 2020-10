Aufgrund eines positiven Corona-Falles an der Regenbogenschule in Taucha müssen sich 20 Schüler sowie drei Lehrer in häusliche Qarantäne begeben. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen mitteilte, werden am Dienstag alle Schüler und Beschäftigten der Grundschule auf das Coronavirus getestet. Die Befunde der rund 450 Personen erwarte das Gesundheitsamt am Mittwoch. Zunächst werde davon abgesehen die gesamte Einrichtung zu schließen, da keine weiteren Personen mit entsprechenden Krankheitssymptomen an der Schule bekannt seien, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Steffi Melz.

In Dresden ist für Schüler und Lehrer mehrerer Schulen Quarantäne angeordnet worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind 28 Elftklässler der Euro-Schulen am Wiener Platz, einzelne Schüler und Lehrer am Sportgymnasium sowie 47 Schüler und Lehrer aus Klassenstufe 9 der 30. Oberschule in der Inneren Neustadt betroffen. An den drei Einrichtungen ist jeweils eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.



Am bereits betroffenen Gymnasium Dresden-Plauen ist unterdessen ein zweiter Corona-Infektionsfall aufgetreten. Dort wurden mittlerweile 101 Schüler aus vier Klassenstufen in häusliche Quarantäne geschickt.