Ein Chemnitzer Hotel setzt in der Corona-Krise jeden Abend ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung. Täglich werden gegen 22 Uhr in unbelegten Zimmern des Dorint Hotels in der Innenstadt die Lichter eingeschaltet. So leuchten hoch über Chemnitz Lichtzeichen mit wechselnden Motiven. Neben Sonne, Smilies gab es am Freitagabend an der Fassade einen Anker zu sehen.

Mit Licht gegen den Corona-Frust. Ein Hotel in Chemnitz lässt jeden Abend Hoffnungsschimmer über der Stadt leuchten. Bildrechte: Harry Härtel