Der Leipziger Impfstoff-Forscher Torben Schiffner sieht trotz schneller Entwicklung kein erhöhtes Risiko bei der Anwendung des Corona-Impfstoffes. Er schätzt auch das Risiko bei der Anwendung der neuen Präparate nicht höher ein als bei sonstigen Impfstoffen. Es seien normale Nebenwirkungen wie Schwellungen oder Fieber aufgetreten, aber "keine größeren Probleme". Die Phase, in der die Sicherheit der Impfstoffe getestet werde, sei so durchgeführt worden, wie immer. In klinischen Studien hätten fast 40.000 Menschen die neuen Präparate bekommen.

Der evangelische Landesbischof Sachsens,Tobias Bilz, erinnert in seiner Weihnachtsbotschaft an die rauen Bedingungen, in die das Jesuskind hinein geboren wurde. Weihnachten sei ursprünglich kein romantisches Fest gewesen. "Ich wünsche den Menschen dieses Jahr zu Weihnachten, dass sie in ihrem Umfeld, dort, wo sie Weihnachten verbringen, die Kraft der Weihnachtsgeschichte spüren und erleben. Und dass sie aus dieser Geschichte herausnehmen, dass Gott ihnen nahe ist, auch in schwierigen Umständen", sagte der Theologe.