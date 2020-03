Die Polizei in Sachsen will heute und morgen verstärkt die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen und des Kontaktverbotes kontrollieren. Trotz des schönen Frühlingswetters sollte der Aufenthalt im Freien nur im Umfeld der eigenen Wohnung und mit ausreichend Abstand zu anderen Menschen erfolgen, mahnte die Behörde. In Dresden wird wieder die Reiterstaffel der Polizei unterwegs sein, um vor allem am Elbufer mögliche Menschenansammlungen zu unterbinden. In den Wandergebieten der Sächsischen Schweiz, im Tharandter Wald und der Dippoldiswalder Heide sind die Parkplätze gesperrt, Zu- und Abfahrten werden kontrolliert. Gleiches gilt für beliebte Ausflugsziele im Raum Leipzig, zum Beispiel am Elsterstausee, am Auensee, am Cospudener See und am Wildpark. Weiter öffentlich zugänglich sind Parks wie am Barockschloss Rammenau oder in Bad Muskau.