Laut Junge können sich aktuell viele Pflegende aufgrund ausbleibender Impfstofflieferung nicht impfen lassen. Der Zugang zu Impfungen für das Pflegepersonal müsse so einfach wie möglich gemacht werden. Zudem begrüßte er die Möglichkeit Impfungen vor Ort in Pflegeheimen und in Krankenhäusern durchzuführen. Dieses Vorgehen solle auch die ambulanten Pflegedienste ohne Anbindung an stationäre Einrichtungen einbeziehen. Er forderte deshalb für Mitarbeiter dieser Einrichtungen, "dass der Zugang vereinfacht wird und Termine mit den mobilen Impfteams oder Sammeltermine in den Impfzentren ermöglicht werden."