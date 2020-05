In der Region Chemnitz haben zahlreiche Jugendherbergen wieder geöffnet. Vor allem Familien nehmen das Angebot gut an, teilten Betreiber mit. So ist die Herberge in Schöneck an diesem Wochenende und zu Pfingsten bereits ausgebucht. "Wegen der Hygienebestimmungen seien Aufenthalte von Gruppen in den Häusern noch schwierig. "Was wir in jedem Fall realisieren können, sind Kleingruppen, also Motorradfahrer, die für einen Ausflug unterwegs sind oder Radfahrer. Kapazitäten haben wir noch in den Jugendherbergen in Klingenthal und Johanngeorgenstadt, in Sayda oder Frauenstein, sagte Susan Graf vom Sächsischen Jugendherbergswerkes MDR SACHSEN.