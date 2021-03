Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält die Öffnungen in der Corona-Pandemie weiterhin für einen Fehler. Er sagte der Zeitung "Die Welt", seine Bedenken seien bestätigt worden. Durch die ansteckenderen Virus-Varianten gebe es eine dritte Welle. Ein großer Anteil der Bevölkerung sei noch nicht durch eine Impfung immunisiert. So bleibe das Infektionsgeschehen sehr stark von Mobilität und Kontakten abhängig. In Sachsen versuche man zudem mit kommunalen Testzentren, die Kontrolle zu behalten. So seien allein im Corona-Hotspot Vogtland in den vergangenen zwölf Tagen 40.000 Menschen getestet worden. 360 Infizierte habe man ausfindig machen können, so Kretschmer. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vogtlandkreis inzwischen auf knapp 300.