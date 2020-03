Die Bundesregierung will die deutschen Krankenhäuser mit drei Milliarden Euro unterstützen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, soll heute ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, um Klinikpleiten als Folge der Corona-Pandemie zu verhindern. Hintergrund ist, dass Krankenhäuser derzeit auf planbare Behandlungen und Operationen verzichten müssen. Durch die Einnahmeausfälle könnten die Häuser in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Hilfsprogramm für die Krankenhäuser ist Teil eines Gesamtpakets zum Bewältigen der Corona-Krise. Dessen Gesamtsumme soll Berichten zufolge 150 Milliarden Euro betragen.

In Sachsen wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Ab Montag müssen unter anderem Gaststätten, Baumärkte und Friseure schließen. Die Landesregierung will außerdem härter durchgreifen, wenn sich Personen ohne wichtigen Grund in größeren Gruppen treffen. Verstöße können in Einzelfällen mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Die Fallzahlen der bestätigten Corona-Infizierten in Sachsen nehmen zu. 562 bestätigte Fälle gibt es inzwischen - und auch den ersten Todesfall eines Coronavirus-Patienten im Landkreis Bautzen. Dresden gelten seit Freitag 24 Uhr verschärfte die Ausgangsregelungen.