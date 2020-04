Das Bürgertelefon im Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz ist auch zwischen Karsamstag und Ostermontag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter 03581-66 35 656 oder per E-Mail an anfragen-corona@kreis-gr.de erreichbar.

Das Service-Telefon des Landratsamtes Zwickau für Fragen zum Thema Corona ist am heutigen Karsonnabend besetzt, jedoch über die Osterfeiertage am Sonntag und Montag nicht. Darauf hat das Landratsamt Zwickau verwiesen. Am Sonnabend können Einwohner ihre Fragen stellen in der Zeit von 8 bis 14 unter der Telefonnummer: 0375-4 40 22 11 11.