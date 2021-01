10:11 Uhr | Städtetag fordert: Impfkampagne muss zügig an Fahrt aufnehmen

Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder zu mehr Tempo bei den Corona-Impfungen aufgefordert. Städtetagspräsident Burkhard Jung, zugleich OB von Leipzig, sagte: "Derzeit impfen überwiegend mobile Teams in Pflege- und Altenheimen. Das ist wichtig. Dadurch stehen aber die Impfzentren überwiegend leer. Hier muss die Impfkampagne zügig an Fahrt gewinnen."



Die Menschen setzten große Hoffnungen in rasche flächendeckende Impfungen. "Diese dürfen nicht enttäuscht werden." An der Impfstrategie hatte es zuletzt große Kritik wegen bisher knapper Impfstoffmengen gegeben. Jung sagte: "Die kommunalen Impfzentren stehen bereit, in großem Umfang und rasch zu impfen. Pro Tag könnten dort bundesweit einige hunderttausend Menschen geimpft werden. Aber wir können erst richtig durchstarten, wenn mehr Impfstoff vor Ort ankommt."

10:02 Uhr | Dickes Besucherminus in Sachsens Zoos und Tiergärten

Die Auszeit während des Corona-Lockdowns im Frühjahr und Herbst hat den Zoos und Tierparks in Sachsen heftige Einbußen beschert. "Vor allem für große Zoos ist es ein schwieriges Jahr gewesen", sagte der Leipziger Zoo-DirektorJörg Junhold, der zugleich Präsident des Verbandes Zoologischer Gärten ist. Beim Zoo Leipzig sind die Besucherzahlen um etwa 400.000 auf 1,35 Millionen Besucher eingebrochen. Rund 630.000 Tierfreunde kamen in den Zoo Dresden, ein Minus von etwa 270.000. Auch die übrigen Zoos und Tierparks in Sachsen leiden unter den Beschränkungen.

09:12 Uhr | Wenige Corona-Fälle in Sachsens Gefängnissen

In Sachsens Gefängnissen konnte die Ausbreitung des Coronavirus gebremst werden, sagte Justizministerin Katja Meier. Aktuell seien 23 Bedienstete und vier Gefangene positiv auf das Coronavirus getstet worden (Stand: 8.1.2021). Die Bediensteten sind in Quarantäne oder vom Dienst freigestellt worden, so die Grünen-Politikerin.

In den Haftanstalten versuche das Ministerium, Kontaktmöglichkeiten zu Familien auch während der Pandemie zu ermöglichen. Über die Weihnachtsfeiertage seien Videokonferenzen mit Familienangehörigen und Kindern organisiert worden. Derzeit verbüßen 2.910 Gefangene ihre Haftstrafen in sächsischen Jusitizvollzugsanstalter. Ministerin Meier bezifferte die Belegungsquote der Anstalten auf 78 Prozent.

08:07 Uhr | Kretschmer räumt Fehler bei Krisenmanagement ein

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Fehler beim Corona-Krisenmanagement eingeräumt. Der CDU-Politiker sagte der Chemnitzer "Freien Presse", im Herbst sei die Landesregierung zu zögerlich gewesen. Wegen der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung habe sie es zunächst vermieden, mit harten Maßnahmen auf die steigenden Infektionszahlen zu reagieren.

Rückblickend betrachtet wäre es besser gewesen, das Land deutlich früher herunterzufahren.



Kretschmer sagte, ihm selbst sei die ganze Dramatik der Lage erst durch den Besuch mehrerer Krankenhäuser am 11. Dezember bewusst geworden. Ihm sei nicht klar gewesen, dass das Personal schon Wochen vorher am Limit gearbeitet habe. Da hätte er sich eine frühere Warnung gewünscht.

07:50 Uhr | Dulig appelliert an Bundeswirtschaftsminister Altmaier

Zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise hat der Bund bislang rund 50 Millionen Euro an sächsische Unternehmen und Soloselbstständige im Rahmen der sogenannten Novemberhilfe überwiesen. Das teilte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) gestern Abend mit. Die ersten Abschlagszahlungen für den Dezember 2020 seien am 5. Januar gestartet. Seitdem überwies das Bundeswirtschaftsministerium an sächsische Antragsteller 17 Millionen Euro.



Dulig appellierte am Freitagabend eindringlich an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Wort zu halten und die Auszahlung der Hilfen für diesen Monat zu beschleunigen. Erste Abschlagszahlungen sollten auch schon im Januar starten.

Wir müssen uns auf das Wort Peter Altmaiers verlassen, dass er zügig die Abschlagszahlungen möglich macht. Martin Dulig Wirtschaftsminister Sachsen

07:35 Uhr | Ehrenamtliche bei der Tafel legen wieder los