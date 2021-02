Ein bundesweites Nachhilfe-Projekt von Studierenden will Kindern und Jugendlichen im Distanzunterricht mit kostenloser Online-Nachhilfe weiterhelfen. Derzeit stünden rund 1.000 halbstündige Slots zur Verfügung, sagte der Gründer Sebastian Scott. Er hat seit dem ersten Lockdown mit Freunden die Plattform erstellt, die Schülerinnen und Schüler mit ehrenamtlichen Tutoren zusammenbringt. Sie betreuen die Fragenden individuell in Audio- und Videositzungen.

Unser Ziel ist es nicht, den Lehrer an der Schule zu ersetzen, sondern die Eltern zu ersetzen, die gerade nicht unterstützen können. Das Fachliche hat deshalb nicht die erste Priorität. Sebastian Scott Grüner eines Online-Nachhilfe-Projekts

Das Konzept hat auch das sächsische Kultusministerium überzeugt, das in einem Pilotprojekt 5.000 Session-Gutscheine an hilfebedürftige Schüler verteilen lässt. Sie werden von Lehramtsstudenten betreut, um Wissenslücken möglichst effizient zu schließen.

Die Polizei hat bei Kontrollen in Sachsen seit Beginn der Corona-Pandemie Tausende Verstöße gegen die geltenden Regeln registriert. Am 30. Dezember 2020 standen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 9.200 zu Buche, ein Viertel davon waren Straftaten, der Rest Ordnungswidrigkeiten. Seit April 2020 habe sich der Bestand stetig, auffällig sei jedoch eine Zunahme um mehr als 2.000 Fälle am Jahresende gewesen - von 6.925 auf 9.207 innerhalb von vier Wochen.

Eine Gesamtstatistik der Verstöße in Sachsen 2020 sowie für einzelne Monate gibt es nicht. Sprecher des sächsischen Innenministeriums

Im Januar 2021 hat sich die Fallzahl weiter deutlich erhöht - von 9921 am 6. Januar auf 11.222 Verstöße am 20. Januar. Am häufigsten ging es um vergessene oder verweigerte Masken. Auch zu wenig Abstand oder eine Überschreitung der zulässigen Personen bei Ansammlungen oder Privatfeiern, kamen häufig vor. Der Ansturm auf die Wintersportgebiete und die damit oft verbundene Missachtung der 15-Kilometer-Regel für Aktivitäten im Dezember spiegelt sich in der Abfrage ebenfalls wieder. Der Stand wird jeweils an Stichtagen abgefragt und ist immer eine Momentaufnahme, erklärte das Innenministerium. Auch die kommunalen Behörden ahnden über ihre Ordnungsämter Verstöße.

08:07 Uhr | 200 Medikamente gegen Corona untersucht