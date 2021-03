08:37 Uhr | Kostenlose FFP2-Masken für Hilfebedürftige

Bis einschließlich Sonnabend können Hilfebedürftige kostenlose FFP2-Masken oder vergleichbare Masken in jeder Apotheke abholen. Für jede Person stehen zehn kostenlose Schutzmasken zu Verfügung. Insgesamt hat die Bundesregierung 50 Millionen FFP2-Masken für Betroffene bereitgestellt. Der Anspruch bezieht sich konkret auf alle Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen oder mit einer solchen Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Davon umfasst sind also auch (mit-)versicherte Personen in der Bedarfsgemeinschaft wie Kinder oder andere Personen, die nicht erwerbsfähig sind.

Die ersten Corona-Selbsttests sind seit Sonnabend im Einzelhandel erhältlich. Der Discounter Aldi bietet sie nach eigenen Angaben als Aktionsware direkt an der Kasse an. Jeder Kunde könne eine Packung mit fünf Tests erwerben. Wie eine MDR Reporterin berichtet, waren die Testkits allerdings kurz nach Ladenöffnung bereits in vielen Geschäften ausverkauft. Auch Lidl kündigte an, ab Sonnabend Selbsttests zu verkaufen. Die Drogeriemärkte Rossmann und dm wollen kommende Woche folgen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat mehrere Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien zugelassen. Bei allen ist ein Abstrich im vorderen Nasenbereich notwendig. Die Behörde empfiehlt, ein positives Ergebnis durch einen zuverlässigeren PCR-Test bestätigen zu lassen. Lange Schlangen vor den Discountern. Bereits kurz nach Ladenöffnung waren die Schnelltests in vielen Discountern bereits ausverkauft. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler