Nach einer zweimonatigen coronabedingten Zwangspause tritt der Thomanerchor an diesem Wochenende erstmals wieder vor Publikum auf. Mit kleiner Besetzung werden am Samstag die Motette und am Sonntag der Gottesdienst in der Leipziger Thomaskirche musikalisch gestaltet. Für die Auftritte gelten Zugangsbeschränkungen und Auflagen. So müssen sich die Besucher mit Kontaktdaten registrieren und eine Maske tragen. Die Besucherzahl ist auf 120 Menschen begrenzt. Beim Dresdner Kreuzchor dürfen Sänger vorerst nur einzeln auftreten. Fünf Kruzianer singen beim Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt separat. Nach Erkenntnissen von Medizinern können Coronaviren beim Singen übertragen werden. Demnach ist vor allem das Singen auf engem Raum riskant.