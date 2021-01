Die Linkspartei hat sich für einen besseren Infektionsschutz am Arbeitsplatz in Betrieben ausgesprochen. Die Zwickauer Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann sagte: "Infektionsschutz und Kontaktvermeidung dürfen in der Pandemie nicht am Werkstor aufhören. Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice wäre in der Pandemie zwar ein wichtiger Baustein, um Kontakte und Infektionsrisiken im beruflichen Bereich zu verringern. Die aktuellen Daten zeigen aber deutlich, dass die Mehrheit der Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht von zu Hause aus arbeiten kann." Wichtig seien strenge Vorgaben für Hygiene, Schutzausrüstung, Luftfilterung und Abstandsregeln in Betrieben. Die Einhaltung der regeln müsse aber auch kontrolliert werden.