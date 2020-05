Einen Tag nach der Wiederöffnung von Gastronomiebetrieben haben in Sachsen zahlreiche Menschen das gute Wetter am Samstag genutzt, um in Gaststätten und Biergärten zu gehen. In Leipzig begrüßte Gastronomin Jaqueline Morgenstern sowohl Stammgäste als auch "viele, die einfach mal wieder rauswollen und sich auf ein Stück Normalität freuen".



Nach Angaben der Gastronomin können wegen der verschärften Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahme statt der sonst maximal 570 Gäste im Innen- und Außenbereich nun insgesamt höchstens 200 bewirtet werden. Die bei Bikern und Fans des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beliebte Bar sei mehrmals am Tag kontrolliert worden. Die Gäste fügten sich den klaren Anweisungen des Personals, hieß es.



Richtig getrübt ist die Stimmung in Eibenstock. Im Hotel am Bühl ist quasi alles das verboten, was das Hotel ausmacht: Keine Buffets, kein Spielzimmer und die geschlossenen Badegärten.