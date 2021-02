Vertreter der sächsischen Wirtschaft begrüßen den Vorstoß von Wirtschaftsminister Martin Dulig, den Ausstieg aus dem Lockdown nicht mehr nur an den Inzidenzwert zu knüpfen. Der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, sagte am Freitagabend, es sei ein richtiger Schritt auf dem Weg des Ermöglichens. Die Unternehmen bräuchten eine Rückkehr in die Normalität. Dulig will verstärkt auf Schnelltests setzen. Diese sollen überall bereitgestellt werden: in Geschäften, Restaurants, Hotels und Kulturstätten. Zudem können Kunden und Gäste Negativ-Tests mitführen. Für Menschen mit der zweiten Impfung sind weitere Erleichterungen geplant. Dulig will das Konzept in der kommenden Woche im sächsischen Kabinett einbringen.