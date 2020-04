Die Anrainer-Kommunen der Seen im Leipziger Nord- und Südraum rechnen wegen des vorhergesagten schönen Wetters am Wochenende mit viel Betrieb am und auf dem Wasser. Doch ist Wassersport noch erlaubt? In den Kommunen herrscht dazu Unsicherheit.



Man gehe davon aus, dass Paddelboote oder Kanus individuell auf den Seen erlaubt sind, teilte unter anderem die Gemeinde Rackwitz auf Anfrage mit. Man werde deshalb die Zufahrten und Zugänge zur Schladitzer Bucht nicht sperren, sei jedoch mit Vollzugsbediensteten am Wochenende im Einsatz. Diese würden verstärkt kontrollieren, ob die Ausgangbeschränkungen einschließlich Kontaktsperren eingehalten werden. Ähnlich wird es am Cospudener, Kulkwitzer und Hayner See gehandhabt. Am Markkleeberger See dürfen Badestellen, Wasser-und Landliegeplätze nicht benutzt werden. Alle Bootsverleihstationen - auch in der Stadt Leipzig - haben zudem geschlossen.

