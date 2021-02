Für den Dresdner Kreuzchor wird es in diesem Jahr besonders schwer, neue Gesangstalente aufzuspüren. Wie die Verantwortlichen mitteilten, soll eigentlich am 24. Februar das traditionelle Vorsingen losgehen. Derzeit wisse aber keiner, ob es im Innenhof, per Internet oder vielleicht doch live stattfindet, hieß es. Damit die Rekrutierung dennoch klappt, stehen die Talentsucher des Kreuzchores in engem Kontakt mit den Musiklehrern der Schulen. Diese hören sich potenzielle Sänger stellvertretend an.