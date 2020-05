Sachsen startet unter seiner bekannten Dachmarke "So geht sächsisch" eine neue landesweite Kampagne. Wie die Staatskanzlei mitteilte, soll ab dem 02. Mai unter der Motto "EEnsFuffzschBidde" auf die Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise hingewiesen werden. Die neue Kampagne soll in Tageszeitungen, Online und im Radio zu sehen und hören sein. Auch einen entsprechenden Frankierstempel für die Post soll es geben.