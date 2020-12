Die für heute in Dresden geplante Demonstration der "Querdenken"- Bewegung bleibt verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden hat auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen entsprechend entschieden. Zur Begründung hieß es, das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit überwiege das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Die Stadt Dresden hatte die Versammlung verboten, weil sie die öffentliche Sicherheit gefährdet sah und einen Massenauflauf berfürchtete. So seien bei vergangenen Demonstrationen der "Querdenker" weder Abstandsgebote noch die Maskenpflicht eingehalten worden.