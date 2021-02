Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz will ein unterschiedliches Vorgehen der Bundesländer bei möglichen Corona-Lockerungen offenbar nicht mehr hinnehmen. Der SPD-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, für Deutschland müsse eine gemeinschaftliche Führungsleistung zustande gebracht werden. Er erwarte von der Bund-Länder-Runde in der kommenden Woche eine präzise Strategie, an der sich die Bürger und Wirtschaft orientieren könnten. Scholz hält vorsichtige Öffnungsstrategien für möglich. Dafür müssten unter anderem mehr Testmöglichkeiten geschaffen werden, vor allem in Firmen, Arztpraxen und Apotheken.