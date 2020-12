Rund 400 Bundespolizisten waren gestern wegen der geplanten "Querdenken"-Demonstration in Dresden an umliegenden Bahnhöfen und Haltepunkten präsent. Ziel sei gewesen, eine störungsfreie An- und Abreise zu genehmigten Kundgebungen zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund 130 Bahnreisende konnten unter anderem den Szenen der "Querdenker" und "Reichsbürgern" zugeordnet werden, so die Bilanz. Außerdem seien Personen der rechtsextremen Szene, der Fußball-Hooligan-Szene beziehungsweise der Kampfsportszene festgestellt worden. Mehrere Personen mit der Fahndungsnotierung "Gewalttäter Sport" wurden kontrolliert.