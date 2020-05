Ab dem 4. Mai fahren wieder mehr Züge, Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Wie das Unternehmen mitteilte, fährt die S-Bahn-Linie S 1 wieder planmäßig und auch die S 3 fährt wieder bis zu drei Mal in der Stunde. Auch der RE 3 zwischen Hof und Dresden wird wieder planmäßig stündlich unterwegs sein. In Hoyerswerda kehren die Busse und in Dresden Busse und Straßenbahnen, zurück zum 10-Minuten-Takt. Alle weiteren Fahrplanänderungen finden Sie auf der Internetseite des VVO.