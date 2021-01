Das Corona-Testzentrum am Grenzübergang Klingenthal hat seine Öffnungszeiten erweitert. Der zuständige Rettungszweckverband Südwestsachsen reagierte damit nach eigenen Angaben auf die hohe Nachfrage und ein Anliegen tschechischer Berufspendler. Diese können sich nun sonntags zwischen 15 und 21 Uhr, montags zwischen 5 und 16 Uhr sowie dienstags bis freitags zwischen 5:30 und 16 Uhr testen lassen. In Klingenthal wird nach Angaben des Betreibers erstmals eine neu entwickelte Software eingesetzt, die einen direkten Datenaustausch mit dem Gesundheitsamt des Vogtlandkreises ermöglicht.

Die Corona-Krise wird den Strukturwandel in den Braunkohleregionen nach Ansicht von Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt nicht bremsen. Der CDU-Politiker sagte, er sogar davon überzeugt, dass die geplanten Vorhaben die Konjunktur sogar beflügeln würden. Sachsen erhält für die Bewältigung des Kohleausstiegs 10,1 Milliarden Euro vom Bund. Davon sollen rund zwei Drittel in der Lausitz und knapp ein Drittel im mitteldeutschen Revier investiert werden.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat in der Diskussion um eine Wiederöffnung von Kindertagesstätten und Schulen ein Ampelsystem vorgeschlagen. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", damit könne nach dem 14. Februar ein Großteil der Einrichtungen wieder geöffnet werden, weil bei der Corona-Ampel die Situation in den einzelnen Kitas berücksichtigt würde. Giffeys Modell sieht drei Kriterien vor: die Anzahl der infizierten Personen, die Anzahl der Kinder in Quarantäne und die Anzahl der Erzieher in Quarantäne. Den Plan will die Ministerin kommende Woche mit ihren Ressortkollegen aus den Ländern beraten.