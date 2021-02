Ab Montag bieten die Stadtbibliotheken in Grimma und Nerchau einen Bestell- und Abholservice an. Über den Online-Katalog können sich Nutzer die gewünschten Bücher und andere Medien von zu Hause aussuchen und dann per Email oder Telefon bestellen. Die Bibliothekare schlagen dann einen Termin vor, wann das Gewünschte abgeholt werden kann. Der Bestandskatalog der beiden Bibliotheken umfasst rund 40.000 Medien.

Für den Dresdner Kreuzchor wird es in diesem Jahr besonders schwer, neue Gesangstalente aufzuspüren. Wie die Verantwortlichen mitteilten, soll eigentlich am 24. Februar das traditionelle Vorsingen losgehen. Derzeit wisse aber keiner, ob es im Innenhof, per Internet oder vielleicht doch live stattfindet, hieß es. Damit die Rekrutierung dennoch klappt, stehen die Talentsucher des Kreuzchores in engem Kontakt mit den Musiklehrern der Schulen. Diese hören sich potenzielle Sänger stellvertretend an.