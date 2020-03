Für die Organisiation von Wochenmärkten hat die Linke mehr Kreativität und Flexibilität von Innenminister Roland Wöller (CDU) verlangt. "Wochenmärkte sind ein wichtiger Teil der Nahversorgung mit frischen und regionalen Nahrungsmitteln und wichtige Absätzmärkte für Landwirte", sagte die Sprecherin für Landwirtschaft der Linken im Sächsischen Landtag, Antonia Mertsching. Statt die Märkte einfach zu schließen, könnten sie in ungenutzten Messehallen, Turn- oder auch Lagerhallen verlegt werden, schlug sie vor. Dann seien diese Märkte "praktisch auch nichts anderes als ein Supermarkt, in dem die Abstandsregel organisiert und der Zustrom reguliert werden" könne. In kleineren Orten könnten leere Läden genutzt werden, Marktflächen könne man auch einzäunen, um Hygieneabstände einzuhalten.

Am Klinikum in Görlitz hat sich bisher mehr als die Hälfte der polnischen Beschäftigten entschieden, eine vorübergehende Unterkunft auf deutscher Seite in Anspruch zu nehmen. 17 von insgesamt 32 Beschäftigten wollen ihre Görlitzer Kollegen weiterhin unterstützen, darunter Ärzte und Pflegekräfte, teilte die Klinikleitung mit. Berufspendler müssen bei der Einreise nach Polen in Quarantäne.