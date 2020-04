Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer, wollen heute über den weiteren Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie beraten. Wie die Magedburger Staatskanzlei mitteilte, treffen sich die beiden CDU-Politiker im Zoo in Halle. Es solle gemeinsam abgewogen werden, welche weiteren Lockerungen und Öffnungsmöglichkeiten denkbar seien, sagte Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Schuppe. Das Ganze unter Abwägung des aktuellen Infektionsrisikos. Im Anschluss an die Beratungen wollen die beiden Ministerpräsidenten ihre Ergebnisse am Nachmittag der Öffentlichkeit vorstellen.