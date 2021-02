In Sachsen hat es am Sonnabend erneut Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Laut Polizei fuhren bei einem Autokorso auf der B96 bei Görlitz rund 230 plakatierte Fahrzeuge in Richtung Bautzen. In Chemnitz demonstrierten rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Mehrere Gruppen aus dem rechtsextremen Umfeld hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Die Kundgebung stand unter dem Titel "Chemnitz steht auf". Die Polizei teilte mit, dass die Veranstaltung friedlich, aber nicht störungsfrei verlaufen sei. So hätten die Beamten mehrfach darauf hinweisen müssen, dass Gesichtsmasken zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten seien. Insgesamt wurden 24 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erstattet. Zudem seien drei Straftaten erfasst worden. Zu der Kundgebung waren auch Autokorsos aus dem Umland nach Chemnitz gekommen, vor allem aus dem Vogtland und dem Landkreis Zwickau.