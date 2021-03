Sachsens Kirchen rechnen wegen der Corona-Pandemie mit einer Verschärfung ihrer Finanzlage. Dabei richtet sich das katholische Bistum Dresden-Meißen ohnehin auf ein Millionendefizit in der Zukunft ein, denn das Kirchensteueraufkommens sei traditionell gering, so das Bistum. "Es liegt bei 31,6 Millionen Euro und macht damit nur knapp die Hälfte der Gesamteinnahmen aus", sagte Bischof Heinrich Timmerevers am Sonnabend. Da seien die Auswirkungen von Corona noch nicht berücksichtigt. Auch das Bistum Görlitz wagt keine Prognose und hat in der Etatplanung für 2021 vorsorglich mit einem zehnprozentigen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen zu 2020 kalkuliert. Die evangelische Landeskirche erwartet ebenso Einbußen, aber keine Existenznöte.