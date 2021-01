Immer wieder appelliert die Regierung an Unternehmen, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Die Regierungsbehörden selbst setzen auch auf mobiles Arbeiten von zu Hause. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. So haben von den rund 360 Mitarbeitern im Finanzministerium seit Herbs trund 46 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Ministeriumsangaben zufolge stieg der Anteil im Januar auf bis zu 55 Prozent. So hoch ist der Anteil in anderen Ministerien: