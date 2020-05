In Leipzig waren am Sonnabend mehr als 1.000 Menschen zu Protesten auf der Straße. Das geht aus Zahlen der Polizeidirektion Leipzig hervor. Demnach schlossen sich der Demonstration des Arbeitskreises "Gender und Corona" in der Südvorstadt in der Spitze bis zu 500 Teilnehmer an. An der Kundgebung "Versammlung für Grundrechte" auf dem nördlichen Markt wurden etwa 400 Personen gezählt, beim Gegenprotest des Aktionsnetzwerkes "Leipzig nimmt Platz" auf der südlichen Marktseite waren es demnach 150. "Eine männliche Person zeigte im Vorbeigehen an der Versammlung des Aktionsnetzwerks den Hitlergruß. Es wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt", so die Polizei. Insgesamt verliefen die Versammlungen laut der Behörde ohne "wesentliche Vorkommnisse".