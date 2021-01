08:53 Uhr | Tschechische Wirte widersetzen sich Lockdown-Regeln

In Tschechien haben aus Protest gegen den harten Corona-Lockdown mehrere Restaurants und Kneipen für Gäste geöffnet. Sie folgten damit dem Aufruf einer Bürgerinitiative, die eine Rückkehr zur Normalität fordert. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein. Den Wirten drohen nun hohe Bußgelder. In Tschechien sind die Restaurants - mit einer kurz Unterbrechung - seit Mitte Oktober geschlossen. Lockerungen sind nicht in Sicht. Das Land gilt als Hochrisikogebiet. Seit Beginn der Pandemie haben sich rund neun Prozent der 10,7 Millionen Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

08:18 Uhr | Dresdner SC kampflos im CEV-Cup-Viertelfinale

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC stehen kampflos im Viertelfinale des europäischen CEV-Cups. Wie der fünfmalige deutsche Meister am Samstag mitteilte, hat das slowenische Team von Nova KBM Branik Maribor wegen positiver Corona-Fälle seine Teilnahme am Wettbewerb kurzfristig abgesagt. Damit bestreitet das Team von Trainer Alexander Waibl am kommenden Mittwoch in Istanbul das Viertelfinale gegen Gastgeber Galatasaray HDI Istanbul. Schon das Achtelfinale hatten die Dresdnerinnen wegen der Corona-Pandemie kampflos erreicht.

08:13 Uhr | Linke fordern einheitliche Regeln für Sozialbestattungen

Die Linken haben bundesweit einheitliche Standards für Sozialbestattungen gefordert. In den Landkreisen und kreisfreien Städten gebe es dazu unterschiedliche Regelungen, sagte die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann. Die Corona-Pandemie führe zusätzlich zu einer angespannten kommunalen Finanzlage. "Angesichts der damit steigenden finanziellen Belastung der Kommunen ist zu befürchten, dass die Kommunen die Kostenübernahme absenken könnten. Dabei wäre es in vielen Regionen notwendig, die Leistungen anzuheben, um auch armen Menschen ein würdevolles Begräbnis zuteilwerden zu lassen", so Zimmermann. Hier müsse der Bund die Kommunen besser unterstützen, damit diese handlungsfähig bleiben.

Nach Angaben von Zimmermann hatten Kommunen in Sachsen im Jahr 2019 rund 2,35 Millionen Euro für Armenbegräbnisse erstattet. Angaben für 2020 liegen demnach noch nicht vor.

08:01 Uhr | Sächsische Gesundheitsämter am Limit