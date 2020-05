In Sachsen sind in den zurückliegenden Wochen 14 schwerkranke Patienten aus Norditalien und Frankreich behandelt worden. Zwei italienische Patienten sind in Folge einer Covid-19-Infektion gestorben. Mehrere Krankenhäuser hatten ihre Hilfe für ausländische Patienten angeboten, darunter Häuser in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Coswig.