In der Corona-Krise suchen viele sächsische Weinbauer nach neuen Wegen, um ihren Wein zu verkaufen. "Etliche Winzer überdenken in der Corona-Krise ihre Vertriebswege neu", sagte Frank Neupold, Vorsitzender des Weinbauverbandes Sachsen. Zahlreiche Winzer in Sachsen bieten daher - einem bundesweiten Trend folgend - Live-Verkostungen im Internet an oder stellen ihren Wein mit selbstgedrehten Videos im Netz vor. Zuvor werden dafür Pakete mit Weinflaschen verschickt. Auch der Reiseveranstalter "Sachsenträume" aus Dresden kooperiert mit Winzern und vermarktet solche Weinverkostungen via Livestream.



Nach Einschätzung des Deutschen Weininstitutes liegen Online-Weinproben im Trend. Das Institut listet bundesweit Betriebe auf, die solche Verkostungen anbieten. Geschlossene Gastronomie und eingeschränkte Weinfeste dämpfen den Absatz einiger Weingüter.