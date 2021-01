Die Zahl der Eheschließungen in der Oberlausitz ist im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. So wurden im Standesamt Görlitz 266 Paare getraut und damit 50 weniger als im Jahr 2019. Jeweils rund 20 Eheschließungen weniger als im Vorjahreszeitraum verzeichneten die Standesämter in Hoyerswerda und Bischofswerda. Allerdings seien die wenigsten Trauungen komplett abgesagt worden, teilten die Stadtverwaltungen mit. Viele Paare wollten die Zeremonie gern ohne Corona-Beschränkungen erleben und haben die Termine deshalb auf dieses Jahr verschoben. Zittau dagegen verzeichnete keinen Rückgang. Hier gab es knapp 200 Hochzeiten und zum ersten Mal auch eine Abendtrauung im Advent.

Das traditionelle Geburtstagskonzert für den sächsischen Orgelbaumeister Gottfried Silbermann (1683-1753) wird in diesem Jahr kleiner ausfallen, dafür aber weltweit übertragen. Wie der Verein Gottfried-Silbermann-Gesellschaft in Freiberg mitteilte, ist zu Silbermanns 338. Geburtstag am Donnerstag ein Onlinekonzert geplant. Dazu lädt die Gesellschaft ab 20 Uhr gemeinsam mit dem Freiberger Dom ein. Das Konzert werde über Youtube und Facebook gestreamt. Domorganist Albrecht Koch spielt an der großen Domorgel von 1714, die laut Silbermann-Gesellschaft zu den besten Orgeln der Welt zählt und als Silbermanns bedeutendstes Werk gilt.



Auf dem Programm stehen Werke des ehemaligen Thomaskantors Johann Kuhnau (1660-1722), des Barockkomponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) und von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).