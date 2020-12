Der Landeselternrat Sachsen hat eine Umfrage zur aktuellen Situation an Schulen gestartet. Mit den Ergebnissen wolle man die Standpunkte der sächsischen Eltern beziehungsweise aller an Bildung Beteiligten bei Gesprächen mit Entscheidungsträgern fundiert untermauern und vertreten. Unter anderem geht es um die Maskenpflicht an Schulen, Regelbetrieb oder Wechselbetrieb und die Entwicklung des Unterrichtsausfalls in der Pandemie. Die Umfrage läuft bis zum 1. Jauar 2021.

Trotz Lockdown bieten etliche Fluggesellschaften Reisen in Urlaubsregionen an. Laut Sächsischem Sozialministerium sind solche Reisen grundsätzlich gestattet – in der Corona-Schutzverordnung wird aber davon abgeraten. Am Sonnabend freuten sich fast 100 Menschen am Flughafen Dresden auf ihren Flug nach Fuerteventura.