Auch der Flugbetrieb in Dresden ist stark eingeschränkt. Im Laufe des Sonntags sollten noch vier Maschinen in Richtung Frankfurt, Düsseldorf und Warschau starten. Zudem sind fünf Ankünfte geplant.

Seit Freitagmorgen hat die Polizei in Dresden 138 Einsätze registriert, die in Zusammenhang mit Corona und den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus stehen. In einem Fall mussten die Beamten sechs Männer und eine Frau in Gewahrsam nehmen, weil sie mehrfache Hinweise der Polizisten und Platzverweise missachteten. Die Teilnehmer der Gruppe waren extrem alkoholisiert und fielen drei Mal im Bereich der Dresdner Neustadt auf.