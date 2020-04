RB Leipzig feiert auch im E-Sports-Alternativprogramm der Fußball-Bundesliga Erfolge. Abwehrspieler Nordi Mukiele und der E-Sportler Ajdin Islamovic gewannen in der Bundesliga Home Challenge mit der Fußballsimulation Fifa 20 das Topspiel gegen Borussia Dortmund mit 6:2. Heute treten für Dynamo Dresden Mittelfeld-Spieler Justin Löwe und E-Sportler Marcel Gramann gegen das Duo von Hertha BSC an. Die Aktion unter dem Motto "Stay Home ... and play!" wird von der Deutschen Fußball-Liga veranstaltet und im Internet übertragen.

Sachsen will nach der Corona-Krise den Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder normalisieren. Kultusminister Christian Piwarz sagte, dies könne wegen des Infektionsschutzes nicht von heute auf morgen passieren. Die bisherigen Erfahrungen hätten aber gezeigt, dass ein permanentes Lernen zu Hause über längere Zeit nicht funktioniere.



Besonders in den Grund- und Förderschulen sei es wichtig, schnell wieder zum Normalzustand zurückzukehren, so der Minister. Er hatte vor wenigen Tagen erklärt, die Abschlussprüfungen für Abiturienten würden in Sachsen wie geplant am 22. April beginnen. Zwei Tage zuvor sollen die Schulen für betroffene Klassen zur Vorbereitung geöffnet werden.