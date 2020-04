Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen von Gymnasien, Beruflichen Schulzentren, Oberschulen und Förderschulen dürfen ab nächster Woche wieder in ihre Schulen. Die Lehrkräfte kehren bereits ab Montag an ihren Arbeitsplatz zurück, um die Prüfungen vorzubereiten. Nicht das einzige, was sie jetzt zu tun haben. Denn auch in den Schulen müssen die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus umgesetzt werden. Heißt: Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. MDR SACHSEN hat mit drei Schulleiterinnen gesprochen, wie sie aktuell mit der Situation umgehen.

Dagmar Schulz, Oberschule Kitzscher: "Wir bekommen das gut hin."

MDR SACHSEN: Frau Schulz, wie ist die Situation vor Ort?

Dagmar Schulz: "Am Montag werden sich die Lehrer zu einer ersten Dienstberatung treffen. Da werden wir prüfen, wie der Stand aus den Aufgaben der Lernzeit zu Hause ist und vor allem, welche Lerninhalte in Hinblick auf die anstehenden Abschlussprüfungen noch gezielt behandelt werden müssen. Wir wollen unsere Schüler bestmöglich vorbereiten, denn am Mittwoch beginnt für zwei Abschlussklassen der Unterricht.“

Was müssen Sie noch umsetzen?

Dagmar Schulz: "Am Dienstag beginnen wir damit, im Schulgebäude die Hygienestandarts umzusetzen. Zum Beispiel müssen Stühle und Tische noch verschoben werden, um den Mindestabstand einzuhalten. Zudem muss in jedem Raum Desinfektionsmittel stehen. Über das Starterpaket des Freistaates mit Desinfektionsmittel und Mundschutz sind wir sehr froh. Die Schüler werden dann vor Beginn des Unterrichts genau zu den Hygieneregeln belehrt. Klären müssen wir noch, wie wir drei unserer Kollegen, die prüfungsrelevante Fächer lehren, aber zur Risikogruppe gehören, schützen, bzw. entlasten können.“ Für zahlreiche Schulen in Sachsen gab es vom Freistaat am Freitag Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel als Starterpaket. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Sind Sie zuversichtlich, dass sie alles bis Mittwoch geregelt bekommen?

Dagmar Schulz: "Da wir eine kleine Schule sind mit wenig Abschlussschülern, denke ich, wir bekommen das gut hin. Gespannt bin ich darauf, wie viele Fußballschals ich ab Mittwoch als Mundschutz zu sehen bekomme. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Lehrern, vor allem den Klassenlehrern bedanken, für das, was sie in den letzten vier Wochen gestemmt haben."

Anja Unger, Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden: "Sind gut aufgestellt."

MDR SACHSEN: Frau Unger, wie ist die Situation vor Ort?

Anja Unger: "Wir bereiten seit Dienstag die Wiedereröffnung gezielt vor. Als erstes haben wir uns mit den Hygienevorschriften beschäftigt. Die neuen Regelungen wurden bereits an alle Mitarbeiter und Schüler verschickt. Zusätzlich werden sie noch in den Schulgebäuden ausgehangen. Unser Ziel ist es, dass Infektions-und Erkrankungsrisiko für unsere Lehrer und Schüler so gering wie möglich zu halten. Am Montag starten wir dann mit Beratungen und Unterricht in kleinen Gruppen. Maximal zwölf Schüler, je nach Raumgröße, um die Prüfungsvorberteitungen zu sichern.“



Was müssen Sie noch umsetzen, bzw. was haben Sie schon umgesetzt?

Anja Unger: "Unser Hausmeister hat mit der Reinigungsfirma unserer Schule Rücksprache gehalten und intensiv darüber beraten, welche zusätzlichen Reinigungen ab jetzt durchgeführt werden müssen. Zudem werden an allen Eingängen Desinfektionsmittel aufgestellt. Dort muss jeder Schüler beim Betreten der Schule seine Hände desinfizieren, was von uns auch kontrolliert wird. Jeder Lehrer erhält ein Flächendesinfektionsmittel. Alle Angestellten und Schüler erhalten Mund-Nasen-Schutzmasken, wobei auch ein eigener Mundschutz möglich ist. So eng werden die Tische in den Klassenzimmern künftig nicht mehr stehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Während des Unterrichts werden die Zimmertüren offen gehalten, damit die Türklinke möglichst wenig angefasst werden muss. Auch werden wir öfter lüften. Da in jedem Raum ein Waschbecken vorhanden ist, können die Schüler das auch während des Unterrichts nutzen. Auch Einweghandschuhe sind vorhanden, die vor allem für die Arbeit im Computerraum benötigt werden. In einer Berufsschule ist auch die Anreise zu bedenken, da die Schüler oft von weiter her kommen. Wir konnten uns mit einem Studentenhostel arrangieren, dass unsere Schüler Einzelzimmer bekommen.“



Sind Sie zuversichtlich, dass sie alles bis Mittwoch geregelt bekommen?

Anja Unger: "Wir bereiten uns schon länger auf die Wiedereröffnung vor und haben uns viele Gedanken gemacht, daher sind wir gut aufgestellt, vor allem dank unserer Hausmeister.“

Petra Seidel, Grundschule Mochau (Döbeln): "Es ist machbar."