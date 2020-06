Darf der Chef den Download der Corona-Warn-App anordnen?

Eine eigentlich einfache Frage - auf die es genau zwei Antworten gibt, einmal nein und einmal ja. Nein, wenn es um das private Handy bzw. Smartphone geht. Hier darf der Arbeitgeber die Installation und Nutzung nicht einseitig anordnen. Anders hingegen beim Diensthandy. Hier darf der Arbeitgeber die Nutzung der Corona-Warn-App anordnen, also die offizielle vom RKI, ohne dafür die Zustimmung des Arbeitnehmers einholen zu müssen. Dem stehen auch keine datenschutzrechtlichen Bedenken gegenüber. Die Corona-Warn-App wurde auf datenschutzrechtlich sehr hohem Niveau entwickelt und auch das Ergebnis wurde von den Datenschutzbehörden insoweit abgesegnet, so dass es da auch keine Bedenken gibt.

In der Tat gibt es auch Fälle, in denen der Chef von mir verlangt, das Handy ganztägig anzulassen, teilweise auch in der Nacht. Das ist aber nur zum Teil zulässig, z.B. wenn es im Unternehmen Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst gibt, der zum Teil auch Arbeitszeit ist und bezahlt werden muss. Dann muss auch die App genutzt werden. Ansonsten gilt: In der Freizeit Handy aus oder Bluetooth aus. Das kann vom Arbeitgeber nicht vorgeschrieben werden.

Falls mir die Corona-Warn-App tatsächlich ein Risiko anzeigt, sind Arbeitnehmer nicht ohne weiteres verpflichtet, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen. Es kommt darauf an, wann das Risiko verwirklicht worden ist, also in der Freizeit oder während des Dienstes.



Nicht jedes Risiko während der Freizeit ist gleich meldungsbedürftig oder meldungswürdig. Das kann der Arbeitgeber auch nicht einseitig anordnen. Er kann Arbeitnehmer auch nicht dazu zwingen, dass ihm eine Begegnung am Wochenende mit Herrn Meier, mit dem er sich in fünf Meter Entfernung unterhält, von dem er aber weiß, dass er Corona hat, mitzuteilen. Dafür bräuchte es meine Einwilligung, d.h. auf freiwilliger Basis.