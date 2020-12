In Sachsen wird Mitte Januar eine dritte Corona-Welle erwartet. Das hat Ministerpräsident Michael Kretschmer unter Berufung auf Experten am Dienstag in Dresden mitgeteilt. Vor uns würden die zehn härtesten Wochen der Pandemie liegen. Daher hat er erneut an die Bevölkerung appelliert, Kontakte zu reduzieren, den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Regeln sollten seiner Ansicht nach inzwischen jedem "in Fleisch und Blut" übergegangen sein.

Wie groß die Welle wird und welchen Schaden sie anrichtet, haben die Menschen in Sachsen und in Deutschland selbst in der Hand. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident

Vorerst keine Lockerungen in Sicht

Die neuesten Zahlen würden zeigen, dass es einen leichten Knick im Sieben-Tage-Mittelwert der Neuinfektionen gebe. Das dürfe uns aber nicht in Sicherheit wiegen. So lange die Inzidenzwerte so hoch sind, dass keine Kontaktverfolgung möglich ist, können die Regeln nicht gelockert werden, so Kretschmer.

Die Inzidenz ist zu hoch, um über Lockerungen zu sprechen. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident

Das jetzige Ziel sei es, alle Kontaktpersonen einer infizierten Person innerhalb eines Tages zu kontaktieren und die angeordnete Quarantäne zu kontrollieren. Dafür sollen die bestehenden Strukturen gestärkt werden. So werde beispielsweise die Bundeswehr die Gesundheitsämter unterstützen. Die Polizei und Ordnungsämter seien zudem angehalten, alle Verstöße gegen die Corona-Regeln zu ahnden. Außerdem sollen die Mitarbeiter der Landkreise auch Weihnachten und über den Jahreswechsel arbeiten.

Hoffnung auf Solidarität

Sowohl der Ministerpräsident wie auch die sächsische Sozialministerin Petra Köpping haben wiederholt ihre Hoffnung geäußert, dass die Menschen im Freistaat sich in der aktuellen Situation vernünftig verhalten und klug agieren. Solidarität ist nicht die Suche nach Schlupflöchern, mahnt Köpping.

Impfstart in drei Pflegeheimen