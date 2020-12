Bildrechte: dpa "Die Landkreise und Kreisfreien Städte haben Allgemeinverfügungen zur Absonderung erlassen. Darin wird geregelt, dass sich positiv getestete Personen bzw. deren Kontaktpersonen beim Gesundheitsamt melden sollen", erklärt das Sozialministerium. Die Gesundheitsämter seien dazu angehalten, eine kurze Mitteilung an die Betroffenen - gegebenenfalls per E-Mail - mit Dauer der Absonderung zu übermitteln. "Eine Bescheidübermittlung ist dann zu einem späteren Zeitpunkt möglich", heißt es vom Ministerium dazu.

Fest steht: Die Gesundheitsämter handhaben die Quarantänebescheide unterschiedlich. "Einige versenden aktuell ausschließlich E-Mails mit Angabe der Dauer der Absonderung. Andere übermitteln einen Bescheid", informiert das Sozialministerium. Mittlerweile verschicken Städte auch nur noch in Einzelfällen individuelle Bescheide, wie Dresden seit dem 4. Dezember. Einige Beispiele aus Sachsen:

Der Postweg in Landkreisen und Großstädten

Positiv aufs Corona-Virus getestete Einwohner erhalten "per Post ein Informationsschreiben mit der Angabe des Zeitraums der Quarantäne mit Verweis auf die vorgenannte gültige Allgemeinverfügung", teilt die Landkreissprecherin Maria Ehlers für den Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Im Regelfall würden die betroffenen Personen innerhalb von drei bis vier Tagen die Information erhalten. Und: "Dieses Schreiben gilt als Nachweis über die häusliche Quarantäne."

Auch die Stadt Chemnitz und der Landkreis Bautzen verschicken ihre Absonderungsbescheide per Post.

Das Gesundheitsamt Leipzig wiederum informiert schriftlich oder elektronisch über die Verpflichtung zur Absonderung.

Auf E-Mails umgestellt

Der Landkreis Görlitz verschickt seit 1. Dezember keine Bescheide mehr per Post an Corona-Infizierte und deren Erstkontakte. Sie erhalten eine Quarantänebestätigung (Informationsschreiben) per E-Mail oder, wenn dies nicht gewollt oder möglich ist, per Post", sagt Landkreissprecherin Julia Bjar.

Einzelfallentscheidungen

Bei bestätigter Coronavirus-Infektion, Erstkontakt und Verdachtsfällen mit Symptomen gilt: Zu Hause bleiben, Kontakte vermeiden. Bildrechte: dpa Dresden regelt seit 4. Dezember in der Allgemeinverfügung zur häuslichen Quarantäne, dass nun auch "Verdachtspersonen" in Quarantäne müssen. Individuelle Bescheide bekämen nur noch Kontaktpersonen der Kategorie I, deren mögliche Ansteckung nicht im Umfeld einer Gemeinschaftseinrichtung stattfand. "Damit will das Gesundheitsamt effizienter arbeiten. Für die Dresdner Bürger bedeutet dies mehr Eigenverantwortung in der Bekämpfung der Pandemie", so die Stadt Dresden.



Auch das Gesundheitsamt Zwickau entscheidet von Fall zu Fall, ob und in welcher Form Bescheide verschickt werden. Bei nachweislich Infizierten und deren direkten Familienangehörigen bzw. engen Erstkontakten genüge der Corona-Test als Nachweis für den Arbeitgeber und Richtschnur für die Quarantäne, erklärte eine Sprecherin MDR SACHSEN.

"In den meisten Fällen genügen Nachweise über durchgeführte Tests, um in Quarantäne zu gehen und etwa Arbeitgebern gegenüber den Arbeitsausfall zu begründen", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Dresden, Frank Bauer. "Dies gibt Arbeitnehmern die nötige Sicherheit in Quarantäne zu gehen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen."

"Wenn die betroffene Person nur telefonisch unterrichtet wurde, so kann sie schriftlich darlegen, dass sie telefonisch vom Gesundheitsamt angewiesen wurde, sich für den entsprechenden Zeitraum abzusondern. Die jeweilige Allgemeinverfügung des Landkreises zur Absonderung sollte dem Schreiben beigelegt werden", rät das Sozialministerium.