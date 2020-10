Sachsens Gastronomen bricht wegen der Corona-Pandemie das Geschäft zum Jahresende weg. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. "Das Gastgewerbe blickt etwas mit Bangen in Richtung Weihnachtszeit", sagte Sachsens Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein zwei Monate vor Heilig Abend. In den Vorjahren seien in vielen Gaststätten die Termine für Weihnachtsfeiern monatelang vorher ausgebucht gewesen, meinte Klein. In diesem Jahr hätten sie mit Stornierungen und Absagen zu kämpfen.