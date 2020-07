In Sachsen wird die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung beim Einkaufen und im Nahverkehr bis zum Ende der Sommerferien beibehalten. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag in Dresden in Aussicht gestellt. Auch die Kontaktbeschränkungen im häuslichen Bereich sollen auf Treffen mit zwei Hausständen oder maximal zehn Personen beschränkt bleiben. Andere Corona-Einschränkungen könnten dafür ab 18. Juli gelockert werden. Die sind zwar noch nicht verabschiedet worden, Anhörungen von Betroffenen, Städte-und Gemeindetag und Landkreisen dazu laufen noch, aber Sachsens Kabinett stellt sich die folgenden Lockerungen vor: