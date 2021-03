In Sachsen sind ab heute die weiterführenden Schulen wieder geöffnet. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Seit dem Montagmorgen sind die weiterführenden Schulen in Sachsen wieder geöffnet. In den Gymnasien und Oberschulen im Freistaat ist vorerst Unterricht im Wechselmodell geplant, um kleinere Klassen und genügend Abstand zu ermöglichen. Laut Kultusministerium sollen Präsenzunterricht und häusliche Lernzeit im Wechsel stattfinden. Maximal 16 Schülerinnen und Schüler je Klasse oder Kurs sind erlaubt. Bereits seit dem 15. Februar besuchen Sachsens Kinder wieder die Kitas, Grund- und Förderschulen.

Testpflicht wohl ab kommender Woche

Mit der Rückkehr von etwa 240.000 Schülerinnen und Schülern in den Unterricht sollte eigentlich eine Testpflicht einhergehen. Diese ist zurzeit allerdings ausgesetzt, weil nicht ausreichend Selbsttests zur Verfügung stehen. Bisher gibt es nur Schnelltests, deren Benutzung ist allerdings freiwillig. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz sagte MDR SACHSEN, man arbeite daran, in der kommenden Woche ausreichend Tests an den Schulen zur Verfügung zu haben, um die Testpflicht einzuführen. "Wir sind davon abhängig, dass die zugesagten Lieferungen am Montag und in der kommenden Woche eintreffen", so Piwarz. Dann sei das Ministerium gefordert, diese so zu verteilen, dass genügend Tests an den Schulen vorrätig seien.

Pflichttests sind ein deutlich milderes Mittel als Schulschließungen, um einen Schulbetrieb in Pandemiezeiten aufrechterhalten zu können. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Ab kommender Woche soll die Testpflicht an Schulen eingeführt werden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Schließungen bei anhaltend hoher Inzidenz

Wie lange die Kitas und Schulen in Sachsen nun geöffnet bleiben, ist unklar. Sie müssen laut aktuell gültiger Corona-Schutzverordnung in Sachsen erneut schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in einer Region fünf Wertage lang überschritten wird. Im Corona-Hotspot Vogtland bleiben die Bildungseinrichtungen deshalb vorerst geschlossen. In einer Bekanntmachung des sächsischen Gesundheitsministeriums heißt es, "Präsenzbeschulung und Kinderbetreuung" seien "unzulässig".

Auch im Landkreis Zwickau droht die erneute Schließung. Dort war die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Davon betroffen wären dann auch Schulen und Kindergärten. Selbiges droht bei gleichbleibendem Infektionsgeschehen dem Erzgebirgskreis ab der kommenden Woche.

Unterdessen hat der deutsche Lehrerverband Impfungen für das gesamte Lehrpersonal in Deutschland gefordert. "Wenn wir nicht wollen, dass die überwiegende Zahl der Schulen wieder auf Distanzunterricht umsteigen muss, weil dort die 100er-Inzidenzgrenze überschritten wird, müssen wir jetzt sofort die Impfungen von Lehrkräften an allen Schularten vorziehen, alle Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal wöchentlich testen", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der Zeitung "Rheinische Post" am Montag. Die steigenden Infektionszahlen würden Sorge bereiten.

Auch Piwarz für Priorisierung

Auch Sachsens Kultusminister wünscht sich eine Priorisierung für die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen. Es wäre wünschenswert, wenn der Bund eine solche Entscheidung träfe, so Piwarz im MDR SACHSENSPIEGEL.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz will Lehrkräfte schneller impfen lassen. (Archivbild) Bildrechte: dpa