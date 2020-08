Die Sachsen scheinen vorbildlich: Wärend die Zahl der Krankschreibungen bei den jüngeren Barmer-Versicherten (bis 39 Jahren) bundesweit gestiegen ist, meldeten sich in Sachsen weniger junge Menschen krank.

Bei der Barmer Ersatzkasse Sachsen sind von Mitte Juni bis Mitte Juli weniger junge Versicherte wegen Covid-19 krankgeschrieben worden. Die Fallzahlen gingen nach Angaben der Krankenkasse um zehn Prozent zurück - von 77 auf 69 Versicherte. Das zeige, "dass regionale Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ein sinnvolles Instrument sind", sagte Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. "Wenn die Abstands- und Hygieneregeln jedoch missachtet werden, kann das Menschenleben gefährden." Vor allem jüngere Menschen müssten sich wieder mehr an die Corona-Regeln halten.

Bundesweit hingegen sieht der Trend weniger positiv aus. Innerhalb von vier Wochen ist die Zahl der Krankschreibungen wegen einer COVID-19-Infektion in der Gruppe der bis 39-Jährigen um fast ein Drittel gestiegen, berichtet die Krankenkasse. Demnach waren Mitte Juli in Deutschland allein 978 Barmer-Versicherte krankgeschrieben. Die Krankenkasse untersuchte den Zeitraum vom 21. Juni bis 18. Juli.

Der Krankenkasse ist die Zahl der Krankschreibungen bei den über 40Jährigen bundesweit nahezu konstant geblieben. Diese sei im selben Zeitraum bundesweit von 1.942 krankgeschriebenen BARMER-Versicherten um ein Prozent auf 1.964 Betroffene gestiegen. Die meisten Corona-Krankschreibungen über alle Altersklassen hinweg habe es in der 29. Kalenderwoche in Nordrhein-Westfalen mit 727 Betroffenen und in Bayern mit 607 Erkrankten gegeben.