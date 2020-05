Die Gastronomen in Sachsen dürfen seit Freitag wieder Gäste empfangen. Doch in Zeiten von Corona weiß niemand, wie sie mit den neuen Regelungen umgehen werden. Kommen die Gäste trotzdem oder jetzt erst recht? Die Gaststätten haben ihre Hausaufgaben gemacht und die Hygieneregeln umgesetzt. Wir haben einige von ihnen befragt.

Leipzig: Wir haben keine Zeit zu verlieren

Im "Bayerischen Bahnhof" in Leipzig konnten in den vergangenen Wochen nur Speisen zum Mitnehmen bestellt werden. Das wird auch weiterhin so bleiben. Aber Geschäftsführer Frank Wiegand sieht die Öffnung der Gaststätte ganz pragmatisch. "Wir öffnen heute, weil wir es dürfen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wir sind gespannt, wie unserer Gäste unser Angebot annehmen. Sie werden auch kommen, da bin ich sicher. Wozu also noch warten?" Mit fast 100 Beschäftigten, die vor dem Lockdown im "Bayerischen Bahnhof" gearbeitet hätten, sei man ein relativ großes Unternehmen. Als Unternehmer blicke man prinzipiell positiv in die Zukunft, sagt Wiegand. "Wir erwarten das Beste!"

Einige Tische hätten entfernt werden müssen. Nun läge die Kapazität bei etwa 70 Prozent. "Wir hatten aber auch acht Wochen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ich denke, wir haben es gut gemacht." Frank Weigandt vom Bayerischen Bahnhof in Leipzig: "Wir haben keine Zeit zu verlieren." Bildrechte: Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof

Hoffnung auf Innenstadtbelebung in Freiberg

Jens Hennig, Geschäftsführer des Ratskellers Freiberg, hofft, dass sich die Leute wieder hinaustrauen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Der Ratskeller am Freiberger Markt hat seit Freitag wieder geöffnet. Besitzer Jens Hennig blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Er weiß noch nicht, wie die Freiberger reagieren werden. "In Richtung Innenstadtbelebung wird da ein Zeichen gesetzt. Und das passt zu dem, wie wir unseren Laden jetzt wieder sukzessive hochfahren. Wir hoffen, dass die Leute nicht ganz so verängstigt sind und sich wieder raustrauen."

Gemischte Gefühle und Hoffnung in Bautzen

André Domsch von der Bautzener Gaststätte "Alter Bierhof" in Bautzen blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. "Zum Glück hat das Land Sachsen die humansten Hygienebestimmungen erlassen. Trotzdem waren die letzten Tage sehr stressig. Es kam erst am Dienstag die Bestätigung des Hygienekonzeptes durch das Land Sachsen. Wir mussten uns beeilen, um alles auf die Reihe zu bekommen." An sich seien die Regelungen aber gut umzusetzen. "Wir müssen einen Tisch freilassen, um 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Die Gäste werden zum Tisch begleitet. Alles andere ist leicht umzusetzen." Jetzt warte man auf die Gäste. "Wir hatten schon viele E-Mails mit Bestellungen. Die Leute freuen sich, dass es wieder los geht." Domsch bedankte sich besonders bei den Angestellten, die auch durchhalten mussten. "Mit Kurzarbeit und wenig Geld war es für sie nicht sehr einfach. Und jetzt haben sie alle mit zugepackt. Das ist toll."

André Domsch freut sich, dass er seine Gaststätte wieder öffnen kann. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Einfach herkommen und die Zeit genießen. André Domsch Gaststätte "Alter Bierhof" Bautzen

Barbara Klepsch zum Symbolbesuch in Bad Schandau