Pausenloses Nacharbeiten und Aufholen

Silke Rüdels große Tochter in der 10. Klasse hatte sich für die Winterferien ein Praktikum im Krankenhaus organisiert, weil die schulischen Praktika wegen Corona in der 9. und 10. Klasse alle weggefallen sind. "Nach Feierabend hat sie sich an die Prüfungsvorbereitungen für die Schule gesetzt. Das macht sie in Eigenregie, weil Prüfungsvorbereitungen in den Abschlussklassen noch gar nicht dran sind. Dort wird noch der Stoff des Schuljahres nachgeholt." Silke Rüdel sorgt sich, ob das zu schaffen ist, wenn schon im März die Vorprüfungen beginnen. Überhaupt sei für sie die Frage, ob "normale Prüfungen gerechtfertigt" seien, weil sich die Jugendlichen "seit Monaten allein durchkämpfen müssen".

Bildrechte: dpa Erik Mende aus Plauen und vor allem seine Ehefrau haben die Ferienwoche mit dem Sohn in der 6. Klasse zum Nacharbeiten genutzt. Seine Frau konnte sich ein paar Tage Urlaub organisieren. "Trotzdem haben die beiden jeden Tag zwei, drei Stunden lang an den Hausaufgaben gesessen." Am Ende habe die Kraft für kleinere Ausflüge in die Umgebung gefehlt, weil auch die Mutter mal eine Pause brauchte. Erik Mende findet, dass sich Entscheider im Kultusministerium und in den Schulen viel Mühe geben, aber: "Im Gegensatz zu den Lehrern machen wir Eltern die Schule ja während unserer Freizeit nach einer 40- oder 50-Stunden-Woche." Und das nächste Pensum wartet schon - die neuen Aufgaben ab Montag haben die Mendes via Lernsax am Sonntag schon bereitgestellt bekommen.

Die Ferien haben uns als Familie nichts gebracht - aus Zeit- und Kraftmangel. Erik Mende Vater eines Sohnes in der 6. Klasse

Eine Woche Luft - ohne neuen Wochenplan